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В Днепровском районе выросло число пострадавших после атаки РФ

Госпитализированы двое детей. У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня – обеих голеней.
В Днепровском районе выросло число пострадавших после атаки РФ

 

Число пострадавших в результате российской атаки по Днепровскому району в субботу, 2 сентября, возросло до восьми. Об этом сообщила местная ОВА в субботу, 2 ноября.   "Двое детей, получивших ранения во время ракетного удара по Днепровскому району, госпитализированы. У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня - обеих голеней. Они находятся в удовлетворительном состоянии. В больнице и 83-летняя женщина - "тяжелая". У нее травмирована нога", – говорится в сообщении.   Другим пострадавшим оказали помощь на месте, в госпитализации они не нуждаются.   Ранее сообщалось о пяти пострадавших в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки была повреждена инфраструктура.   Также сегодня враг ударил из артиллерии по селу Иванополье в Донецкой области. Тогда погибли два человека.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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