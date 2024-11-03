Добровольцы из Чехии присоединятся к ВСУ

В общей сложности желание присоединиться к ВСУ выразил 181 человек. Разрешения получили 60 чехов.

Группа граждан Чехии получила разрешение президента Петера Павела вступить в ряды ВСУ и воевать против российских оккупантов. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Филиппа Платоша. Отмечается, что в общей сложности желание присоединиться к ВСУ выразил 181 человек. Разрешения получили 60 из них. Перед тем, как запросы от граждан поступают президенту, они проходят рассмотрение в министерствах обороны, внутренних дел и иностранных дел. Закон Чехии запрещает гражданам страны участвовать в иностранных военных формированиях без специального разрешения главы государства. В декабре 2023 года стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ряды ВСУ вступило 553 чеха, но разрешение воевать за границей имеют только 151 из них. Однако точное количество чехов, воюющих на стороне Украины, установить пока невозможно. Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о встрече с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба. Также сегодня сообщалось, что на войне в Украине погиб доброволец из Тайваня.

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