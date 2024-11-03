Итоги 02.11: Ракета на 500 км и атаки шахедов

Украина приблизилась к созданию ракеты с радиусом до 500 км; РФ ужесточила атаки Киева шахедами. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Утром в субботу россияне атаковали Киев и область беспилотниками. Все угрожавшие Киеву беспилотники были обезврежены, но их обломки упали в шести районах столицы. В результате повреждены жилые дома, возникли локальные пожары. Также два верхних этажа 16-этажного дома загорелись в Святошинском районе. Пострадали два человека. А вечером началась новая атака шахедами. В столице несколько раз объявляли тревогу. Сообщалось о падении обломков в двух районах столицы.Украина максимально приблизилась к созданию ракеты, способной поразить Москву, сообщает The Telegraph. Украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету Гром-2. Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил практически полную готовность этого оружия. Гром-2 – одноступенчатая ракета с твердым топливом, способная нести боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.Австралия передала Украине планирующие авиационные бомбы с увеличенной дальностью полета JDAM-ER. Они были сняты с вооружения австралийских военно-воздушных сил. Однако непонятно, когда именно боеприпасы были переданы Украине.Украинские защитники сегодня сдерживают одно из мощнейших наступлений российских войск с начала полномасштабной войны. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии. Активные боевые действия, продолжающиеся по отдельным направлениям, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.Операция Украины в Курской области РФ продолжается – украинские воины продвинулись к северу от Суджи. Однако в Глушковском районе наблюдается определенное затишье. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Российские источники заявляли о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки юго-восточнее Кореневого и в районе Плехового, к югу от Суджи.

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