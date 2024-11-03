Россияне ночью обстреляли Никополь, повреждено предприятие

В результате обстрела повреждено промышленное предприятие. Обошлось без погибших и пострадавших.

Российские оккупанты ночью выпустили снаряды по Никополю. Об этом 3 ноября сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор дважды атаковал Никополь артиллерией. Выпустил по городу полдесятка снарядов", - отметил он.

По словам Лысака, в результате обстрела повреждено промышленное предприятие. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена АЗС.

Напомним, в Киеве с утра в воскресенье, 3 ноября, раздался звук взрыва. Местные власти сообщают о падении обломков и пожаре.

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