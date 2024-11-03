ГУР показало, как уничтожает россиян в Харьковской области

На видео зафиксированы атмосферные кадры огневой работы по расчетам автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG.

Военные ГУР продолжают ликвидировать россиян в Харьковской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Филигранная точность – воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы атмосферные кадры огневой работы по расчетам автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG.

Напомним, за сутки на фронте выросло количество боев. Произошло 173 боевых столкновения. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховское.

Как сообщалось, украинские военные за сутки уничтожили 1410 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили около 699 090 человек.

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