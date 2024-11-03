Российская ракета разрушила дом в Крыму

Ранее местные фиксировали пуск российской ракеты из Симферопольского района ближе к городу Саки.

Во временно оккупированном Крыму в селе Скворцово под Симферополем упала запущенная ранее российская ракета, местные говорят о попадании в здание. Об этом сообщает Телеграмм-канал Крымский ветер.

"Запущенная ракета далеко не полетела и упала в селе Скворцово Симферопольского района. Разрушен дом по ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию получили анонимно от местных жителей.

Ранее Телеграмм-канал информировал, что местные фиксировали пуск ракеты из Симферопольского района ближе к городу Саки.

Напомним, в ночь на субботу, 2 ноября, в нескольких районах временно оккупированного Крыма слышали взрывы.

Также серию взрывов в Крыму слышали также в ночь на 28 октября.

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