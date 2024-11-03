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Враг активизировал авиацию в Луганской области

Российские войска наращивают авиаудары в Луганской области, нанесены 30 ударов и сброшены шесть авиабомб.
Враг активизировал авиацию в Луганской области

 

В Луганской области российские войска активно применяют авиацию. Только вчера они нанесли 30 ударов неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили шесть КАБов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в воскресенье, 3 ноября.   "На нашем участке фронта оккупанты активно применяют авиацию. Только за вчера они нанесли 30 ударов неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили шесть КАБов", - отметил он.   Лисогор отметил, что враг пытался попасть по укреплениям украинских защитников и населенным пунктам. Из артиллерийских установок они попали по Балке Журавке и Макеевке.   Также направили беспилотники в сторону Макеевки. Боевые действия шли в районе Грековки и в Серебрянском лесу.   "Наши Защитники удерживают позиции", - заверил Лысогор.   Напомним, за сутки на фронте выросло количество боев. Произошло 173 боевых столкновения. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховский.   Добавим, украинские военные в сутки уничтожили 1410 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили около 699 090 человек.   РФ захватила еще два населенных пункта - DeepState       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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