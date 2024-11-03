Враг активизировал авиацию в Луганской области

Российские войска наращивают авиаудары в Луганской области, нанесены 30 ударов и сброшены шесть авиабомб.

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В Луганской области российские войска активно применяют авиацию. Только вчера они нанесли 30 ударов неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили шесть КАБов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в воскресенье, 3 ноября. "На нашем участке фронта оккупанты активно применяют авиацию. Только за вчера они нанесли 30 ударов неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили шесть КАБов", - отметил он. Лисогор отметил, что враг пытался попасть по укреплениям украинских защитников и населенным пунктам. Из артиллерийских установок они попали по Балке Журавке и Макеевке. Также направили беспилотники в сторону Макеевки. Боевые действия шли в районе Грековки и в Серебрянском лесу. "Наши Защитники удерживают позиции", - заверил Лысогор. Напомним, за сутки на фронте выросло количество боев. Произошло 173 боевых столкновения. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховский. Добавим, украинские военные в сутки уничтожили 1410 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили около 699 090 человек.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp