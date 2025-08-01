Трамп огласил новые тарифы для десятков стран
Около 40 стран подпадут под действие нового тарифного режима Соединенных Штатов Америки.
Белый дом объявил о новых взаимно согласованных тарифных ставках, которые будут применяться к импорту из ряда стран. Изменения вступят в силу через семь дней, согласно официальному заявлению администрации. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает CNN.
В документе, опубликованном в четверг вечером, 31 июля, президент Дональд Трамп отметил, что некоторые страны уже согласились или находятся на финальной стадии переговоров по значимым торговым и безопасностным обязательствам со Соединенными Штатами. В то же время есть государства, которые либо не участвовали в переговорах, либо предложили условия, не соответствующие необходимым требованиям для преодоления торгового дисбаланса.
Объявленные скорректированные тарифные ставки выглядят следующим образом:
- Сирия: 41%
- Лаос, Мьянма: 40%
- Швейцария: 39%
- Ирак, Сербия: 35%
- Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, Южная Африка: 30%
Дополнительно определены две ключевые ставки для остальных стран:
- Тариф в размере 10% будет применяться к государствам с профицитом торгового баланса - то есть к тем, в которые США экспортируют больше товаров, чем импортируют.
- Ставка в 15% предусмотрена для стран с торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.
Новый тарифный режим охватит товары примерно из 40 стран. Для многих из них эти ставки будут ниже, чем те, что действовали с апреля этого года, однако для других они могут быть повышены.
Кроме того, более десятка стран будут иметь тарифы свыше 15%, что связано с уже заключенными торговыми соглашениями со Соединенными Штатами.
Напомним, что в Европарламенте раскритиковали согласованное торговое соглашение со США.
