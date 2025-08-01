Цунами на Камчатке повредило базу атомных подводных лодок РФ - спутниковые снимки

Цунами на Камчатке повредило военно-морскую базу России Рыбачий, где размещено большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

| Автор: Мальцева Ольга

Мощное цунами, вызванное подводным землетрясением в Тихом океане, нанесло повреждения одной из ключевых военно-морских баз России - Рыбачий на Камчатке, где дислоцируется большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки от 31 июля.

Снимки, сделанные спутником американской компании Umbra Space, зафиксировали изменение положения одного из пирсов базы. Его конструкция, вероятно, была сдвинута или частично оторвана вследствие сильного воздействия волн. Этот факт вызвал беспокойство, ведь объект имеет стратегическое значение для российских военно-морских сил, особенно в контексте размещения ядерного флота.

В то же время эксперты отмечают, что на момент инцидента у поврежденного пирса не находилась ни одна подводная лодка. По словам доктора Сидхарта Каушала, научного сотрудника Британского объединенного института оборонных исследований, это подтверждается анализом снимков - вероятно, там стоял только надводный корабль. Следовательно, военное значение инцидента может быть ограниченным.

Цунами также нанесло значительный ущерб другим частям восточного побережья России. Видео с места событий демонстрируют волны высотой до пяти метров, заливающие прибрежные территории. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал Северо-Курильск, расположенный на островах, которые находятся на значительном расстоянии от эпицентра землетрясения, однако стихия поразила и его.

Напомним, Сильнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке: угроза цунами распространяется на побережье Тихого океана. Землетрясение магнитудой 7,9 возле Камчатки вызвало предупреждение о цунами по всему Тихому океану.