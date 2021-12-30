Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы — победил коронавирус

Неделей ранее стало известно, что Вселенского патриарха Варфоломея срочно госпитализировали с коронавирусом.

| Автор: Шароди Диана

За два дня до Нового года Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы. Но священнослужащий будет находиться на самоизоляции еще примерно до 3-4 января 2022 года.

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Об этом пишет The National Herald.

Вселенский патриарх Варфоломей чувствует себя лучше, однако полностью он еще не поборол недуг. Следовательно, до 3-4 января Варфоломей останется дома на самоизоляции, а затем вернется в свой офис в Фанаре.

Варфоломей проходил лечение от коронавируса в Центральной больнице города Константинополя. Издание сообщает, что находясь в клинике Варфоломей работал над документами и письмами, которые ему привозили из офиса.

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Напомним, 25 декабря Патриарх Варфоломей заболел коронавирусом. Предстоятеля Православной церкви отправили на полное обследование в центральную больницу Стамбула.

Пресс-служба Варфоломея добавила, что Патриарх полностью вакцинирован от коронавируса. Он также недавно перенес успешную операцию по установке сердечного стента в Нью-Йорке.