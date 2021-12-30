В Лондоне гвардейцы на марше едва не затоптали ребенка

Мальчик неожиданно выбежал под ноги марширующим солдатам

В Лондоне королевские гвардейцы сбили с ног и едва не затоптали ребенка во время смены караула возле Тауэра. Об этом пишет Daily Mail.

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На опубликованных кадрах видно, как группа туристов наблюдает за проходом маршем двух вооруженных гвардейцев возле Тауэра. Внезапно под ноги одному их гвардейцев выбежал маленький мальчик. Гвардеец закричал "Уступите дорогу!" и попытался переступить через ребенка, но всё равно сбил его с ног, после чего пошел дальше.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что в курсе инцидента, но гвардейцы предупреждали туристов о прохождении патруля, а ребенок выбежал под ноги неожиданно.

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"Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжил свой долг. После инцидента он проверил ребенка и убедился, что с ним все в порядке", – заявили в ведомстве.

Напомним, в Киеве спасатели уронили с крыши носилки с пострадавшим. Мужчина гнался за ворами и получил травму ноги.

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