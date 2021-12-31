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Завершился разговор Байдена и Путина
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
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Как отмечает агенство, беседа двух лидеров длилась 50 минут и завершилась в 23:25 по Киеву.
"Разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США",- сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина и Байдена стартовал в 22:35 по Киеву, о чем рассказали в администрации главы США.
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Ожидалось, что президенты обсудят обострения вокруг Украины, а также предстоящие переговоры по безопасности в следующем месяце, напряженную ситуацию в Европе и текущие переговоры с Ираном по его ядерной программе.
Известно, что Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД.
О чем шла речь на видеосаммите Байдена с Путиным 7 декабря читайте в материале Корреспондент.net.