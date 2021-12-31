Байден пригрозил Путину из-за Украины

Соединенные Штаты готовы реагировать на усиление российской агрессии в отношении Украины.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины. Глава Белого дома также пригрозил Кремлю последствиями в случае вторжения в Украину. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

В то же время, Байден выразил надежду, что конфликт может быть решен дипломатическим путем, в частности, благодаря предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.

Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

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Также президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

"Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - прокомментировал разговор политиков помощник президента РФ Юрий Ушаков.