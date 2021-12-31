В США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину

Последствия нападения на украинскую территорию будут "разрушительными" для украинских ВС, считают эксперты.

Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, но может ограничится авиаударами, считают аналитики в США. Об этом в четверг, 30 декабря, пишет Financial Times.

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В частности, Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND считает, что Российская Федерация может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.

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Также аналитики издания не исключили, что Россия все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время, они отметили, что такой сценарий менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.