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В США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину
Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, но может ограничится авиаударами, считают аналитики в США. Об этом в четверг, 30 декабря, пишет Financial Times.
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В частности, Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND считает, что Российская Федерация может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.
По словам Массикот, в таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".
Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Эксперт отметила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских ВС.
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Также аналитики издания не исключили, что Россия все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.
В то же время, они отметили, что такой сценарий менее вероятным, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.