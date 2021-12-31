В Японии уничтожат 130 тысяч кур из-за птичьего гриппа

В районе фермы в префектуре Эхимэ введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.

В Японии власти префектуры Эхимэ на острове Сикоку приняли решение уничтожить около 130 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает агентство Kyodo в пятницу, 31 декабря.

Заражение высокопатогенным вирусом типа H5N1 было зафиксировано на одной из птицеферм. Все выращенные на ней куры будут ликвидированы. К работам привлеченые 260 человек.

В радиусе 3 километров вокруг фермы введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.

За последние четыре месяца из-за вспышек птичьего гриппа в Японии было уничтожено уже около 400 тысяч кур.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Израиле погибли тысячи журавлей при вспышке птичьего гриппа. Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис "самым серьезным ущербом для дикой природы в истории страны".