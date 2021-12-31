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В Японии уничтожат 130 тысяч кур из-за птичьего гриппа
В районе фермы в префектуре Эхимэ введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.
В Японии власти префектуры Эхимэ на острове Сикоку приняли решение уничтожить около 130 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает агентство Kyodo в пятницу, 31 декабря.Заражение высокопатогенным вирусом типа H5N1 было зафиксировано на одной из птицеферм. Все выращенные на ней куры будут ликвидированы. К работам привлеченые 260 человек.
В радиусе 3 километров вокруг фермы введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.
За последние четыре месяца из-за вспышек птичьего гриппа в Японии было уничтожено уже около 400 тысяч кур.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в Израиле погибли тысячи журавлей при вспышке птичьего гриппа. Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис "самым серьезным ущербом для дикой природы в истории страны".
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