Саакашвили впервые показал маленькую дочь от известной певицы

Политик поздравил с наступающим Новым годом, находясь в тюрьме в Рустави.

Бывший президент Грузии и глава Исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили впервые заявил, что у него есть маленькая дочь. Политик опубликовал ее фото на своей странице в Facebook.

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Так, политик писал из тюрьмы в Рустави. Он поздравил с наступающим 2022 годом.

"Желаю всем, пусть Новый 2022 год принесет счастье вам и вашей Родине! Это первый Новый год, когда я сижу в тюрьме, но стараюсь сохранить оптимизм и найти в нем семя доброты", – написал он.

Затем Саакашвили отметил, что в этом году он впервые будет смотреть на самую маленькую участницу новогоднего концерта с экрана телевизора. Девочку зовут Элис-Мария Саакашвили.

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"Моя любимая девочка и младшая дочь", – отметил политик.

Он также добавил, что для него Новый год будет особенным не тем, что он в тюрьме, а тем, что он смотрит на дебют дочки на телевидении.

Фото дочери Саакашвили / facebook.com/SaakashviliMikheil

Примечательно, вместе с девочкой на снимке была запечатлена ее мама – известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Именно ей раньше СМИ приписывали роман с экс-президентом. Считается, что в 2014 году Саакашвили купил Нижарадзе квартиру в Нью-Йорке, стоимостью в $2 млн. Некоторое время она жила в США, а в 2020 году певица родила дочь, которую назвала Элис-Мария.

Фото дочери Саакашвили / facebook.com/SaakashviliMikheil

Как бы то ни было, сейчас у Саакашвили новая возлюбленная, а именно украинский нардеп Елизавета Ясько. Ранее она одной из первых сообщила, что политика вернули из больницы в тюрьму.

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