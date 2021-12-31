Байден уговаривал Путина не начинать ядерную войну, - Кремль

У Путина признались, что Белый Дом и Кремль обсудили тему атомного апокалипсиса

Ядерную войну нельзя начинать, потому что ее невозможно выиграть. Об этом говорил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут российские СМИ со ссылкой помощника Путина Юрия Ушакова.

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"Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", – сказал Ушаков.

Помощник российского президента также сообщил, что Байден заверил Путина в отсутствии у США планов размещать в Украине наступательное оружие. При этом не уточняется, о каком именно оружии идет речь.

Напомним, в ночь на пятницу состоялся разговор Байдена и Путина. Президенты обсуждали обострение вокруг Украины, а напряженную ситуацию в Европе и ядерную программу Ирана.

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