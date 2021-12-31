РФ "примет меры", если Запад не ответит на "гарантии безопасности"

Россия хочет заключить с Западом большой договор в сфере безопасности

Россия примет меры, если США и НАТО не предоставят ей так называемых "гарантий безопасности", в частности не гарантируют невступление Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

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"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - заявил Лавров.

При этом глава российской дипломатии заверил, что его ведомство не позволит "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях". Он отметил, что для России чрезвычайно важным является участие американских военных в этих переговорах.

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По словам Лаврова, целью России является создание юридически оформленной новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружениями.

Напомним, Россия призвала ЕС укреплять безопасность из-за Украины. Российская Федерация обратилась к Европе с советом укреплять безопасность стран-участниц ЕС из-за Украины.

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