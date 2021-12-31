Пассажирка авиарейса 5 часов просидела в туалете самолета из-за позитивного теста на COVID

Полет в Рейкьявик для школьной учительницы прошел запоминающееся.

| Автор: Шароди Диана

Американская школьная учительница провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете самолета. Это была вынужденная мера, поскольку прямо в самолете женщина установила, что она ковид-зараженная.

Об этом пишет издание ВВС.

Учительница школы, которая летела в Рейкьявик, Мариса Фотео поделилась своей историей — во время полета она почувствовала слабость и легкое першение в горле. У женщины с собой находился экспресс-тест на выявление коронавируса. Она сделала его в уборной туалета, и тест показал положительный результат. Женщина заявила, что продолжит полет в добровольной самоизоляции — в туалете.

Бортпроводники обеспечивали ее едой и напитками. Не сообщается, сдавала ли пассажирка тест на коронавирус перед посадкой в самолете.

"Это был безумный опыт. На рейсе было 150 человек, и я больше всего боялась передать вирус им",

— поделилась своим впечатлением Мариса Фотео.

После того, как она прибыла в Исландию, отправилась на самоизоляцию в отель.

Читайте также: В Исландии произошло сильное землетрясение

Напомним, два украинца подрались на борту самолета, летевшего в Польшу. По прилету в Краков обоих дебоширов вывели из салона пограничники. Им пришлось заплатить штраф.