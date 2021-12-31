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США и Канада провели переговоры по Украине

Стороны особое внимание уделили вопросу разработки ответных мер в отношении России в случае дальнейшей агрессии против Украины.
США и Канада провели переговоры по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу, 31 декабря, провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация вокруг Украины, сообщили в пресс-центре Госдепа.

Как указано, стороны особое внимание уделили вопросу разработки ответных мер в отношении России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

"Они обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России за подобные действия", - говорится в сообщении.

Также во время беседы дипломаты обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

Напомним, ранее сегодня Блинкен провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых собеседники обсудили январские консультации с Россией.

 

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