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Кулеба отреагировал на председательство в ОБСЕ в Польше

Польша с января 2022 начинает председательство в ОБСЕ.
 |  Автор: Шароди Диана
Кулеба отреагировал на председательство в ОБСЕ в Польше
Кулеба расценивает председательство ОБСЕ в Польше как косвенную помощь в устранении конфликта / EPA / UPG

Глава украинского Министерства иностранных дел крайне лестно высказался о том, что с 1 января 2022 года Польша начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с самого утра поздравил польского коллегу Збигнева Рау с началом председательства в своем Твиттер-блоге. 

Скриншот twitter.com/DmytroKuleba
Скриншот twitter.com/DmytroKuleba

Чиновник говорит, что ожидает плодотворного сотрудничество для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины.

Также МИД Польши констатирует, что главная цель председательства ОБСЕ — это действия, которые помогут урегулировать региональные и замороженные конфликты, а также предотвратить развертывание новых конфликтов. 

"Намерение Польши - действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Организация работает на основе консенсуса государств-участников. Наши усилия будут сосредоточены на полном использовании потенциала ОБСЕ",

— сказано в пресс-центре МИД Польши в новости о том, что ОБСЕ разворачивает свое представительство на территории данного государства. 

Напомним, Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад пошатнется. Глава украинского МИД Кулеба уверен в решимости украинцев продолжать борьбу, даже если запад выберет умиротворение РФ.

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