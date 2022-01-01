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Кулеба отреагировал на председательство в ОБСЕ в Польше
Глава украинского Министерства иностранных дел крайне лестно высказался о том, что с 1 января 2022 года Польша начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с самого утра поздравил польского коллегу Збигнева Рау с началом председательства в своем Твиттер-блоге.
Чиновник говорит, что ожидает плодотворного сотрудничество для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины.
Также МИД Польши констатирует, что главная цель председательства ОБСЕ — это действия, которые помогут урегулировать региональные и замороженные конфликты, а также предотвратить развертывание новых конфликтов.
"Намерение Польши - действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Организация работает на основе консенсуса государств-участников. Наши усилия будут сосредоточены на полном использовании потенциала ОБСЕ",
— сказано в пресс-центре МИД Польши в новости о том, что ОБСЕ разворачивает свое представительство на территории данного государства.
Напомним, Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад пошатнется. Глава украинского МИД Кулеба уверен в решимости украинцев продолжать борьбу, даже если запад выберет умиротворение РФ.