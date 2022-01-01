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В Антарктиде заболели COVID-19 вакцинированные бельгийские полярники

На станции находится 25 человек. Ни у одного из них в настоящее время нет серьезных симптомов.
В Антарктиде заболели COVID-19 вакцинированные бельгийские полярники

В Антарктиде на бельгийской полярной станции Принцесса Елизавета две трети полярников заразились COVID-19, все они были вакцинированы. Об этом сообщает Soir Mag.

Позитивный тест на коронавирус получен у 16 из 25 сотрудников станции. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус.

Первый случай COVID-19 на бельгийской станции был обнаружен 14 декабря. Позже коронавирус был подтвержден еще у двух полярников. Все трое были эвакуированы 23 декабря, но коронавирус продолжил распространяться.

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В настоящее время на станции находится 25 человек, 5 человек находятся в экспедиции. Ни у одного из них в настоящее время нет серьезных симптомов.

На станции есть два врача и необходимое оборудование для лечения.

Ранее стало известно, что власти Кипра решили ужесточить правила въезда на территорию острова для иностранных туристов. Так, начиная с 4 января туристам нужно будет сдавать три теста на коронавирусную инфекцию.

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