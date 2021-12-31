Когда закончится пандемия коронавируса — ответ ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что прогнозировать завершение пандемии коронавируса пока что нельзя.

| Автор: Шароди Диана

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Ведомство говорит, что на данный момент в мире появляются новые мутации и штаммы вируса, поэтому дать точный прогноз когда пандемия пойдет на спад — сложно.

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Об этом пишет издание CNBC.

Статистика заболеваемости говорит о том, что в мире растет количество новых выявленных случаев Ковид-19, и это затягивает время, когда вирус должен отступать.

"Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации препаратов",

— констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ВОЗ убеждены, что форсирует распространение вируса в том числе и мировая политика. Именно из-за этого якобы и появился штамм Омикрон. Однако шагом к преодолению пандемии может быть массовая вакцинация — нужно, чтобы как минимум 70% населения планеты получили устойчивый иммунитет к вирусу, и регулярно делали прививку, чтобы не ослабить свое здоровье.

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Напомним, стало известно, продлят ли школьные каникулы в Киеве из-за "Омикрона". В Киеве и Киевской области уже выявили по два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон".