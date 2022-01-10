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В Германии объяснили остановку сертификации СП-2
Сертификацию газопровода Северный поток-2 остановили из-за его несоответствия требованиям Евросоюза. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa, которое было опубликовано в понедельник, 10 января.
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"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на Северный поток-2. Но пока этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - заявила глава МИД ФРГ.
Бербок также отметила, что вопрос о запуске Северного потока-2 имеет геополитический характер. Она подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому "в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики как оружие или любые агрессивные действия в Украине".
При этом глава МИД ФРГ считает, что "политическая ответственность состоит в том, чтобы обеспечить всем в Европе - независимо от уровня доходов - электричество и отопление".
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"Поэтому необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость", - считает она.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна окончательно отказаться от запуска газопровода Северный поток-2. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, США и Европе необходимо принять жесткие превентивные меры против России, вместо того чтобы ждать, пока последует эскалация в их отношениях. "Окончательный отказ от газопровода "Северный поток-2" должен быть частью этого каталога", - считает он. Кроме того, Мельник призвал немецкое правительство поспособствовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.