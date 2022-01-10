"Протесты в Казахстане — попыта госпереворота", — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота.

| Автор: Шароди Диана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране наблюдается попытка государственного переворота. Так он прокомментировал протесты, которые проходят на фоне двойного повышения цены на газ.

Читайте также: В Кыргызстане требуют возбудить дело из-за пыток музыканта в Казахстане

Об этом сообщает издание ORDA.

По словам казахского лидера, на данный момент "агрессия" охватывает уже 11 регионов Казахстана, но больше всего протестующих сконцентрировано в городе Алматы. Протестующий президент называет "бандформированиями".

"Цель бандформирования - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота",

— заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Чиновник также подчеркнул, что в истории независимого Казахстана происходящие протесты и их последствия — это самый тяжелый кризис.

С начала года "звенья одной цепи, которые подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время", резюмировал Токаев.

Читайте также: В Казахстане из-за отмененных рейсов застряли украинские граждане

Напомним, в Казахстане с 2 января продолжаются протесты из-за резкого повышения цены на газ. Задержали уже почти 8 тысяч протестующих.