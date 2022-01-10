В Кыргызстане требуют возбудить дело из-за пыток музыканта в Казахстане

Министерство юстиции распорядилось начать дело против казахских силовиков, которые пытали киргизского музыканта.

Мужчина со следами пыток на лице рассказал о своем якобы участии в погромах

Минюст Кыргызстана требует от Генпрокуратуры открыть уголовное дело по факту пыток в отношении гражданина республики силовиками Казахстана. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 10 января, сообщении Минюста.

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Речь идет об известном киргизском джазовом музыканте, которого опознали на обнародованном в Казахстане видео.

"Министерство юстиции направило запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова по статье Пытки Уголовного кодекса республики, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основанием для такого обращения стали "факты распространения видео гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова, где отчетливо видны следы физического истязания", а также зафиксирован "очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках".

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В Минюсте полагают, что дело о пытках Рузахунова в случае дальнейшего непредоставления к нему доступа адвокатам и консульским сотрудникам киргизского МИД может также быть показателем "широкомасштабного и систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года".

По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане по подозрению в причастности к погромам гражданин Киргизии Рузахунов - музыкант, часто гастролировавший в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику.

Напомним, кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Кыргызстана, их пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана прошел митинг с требованием освободить музыканта.