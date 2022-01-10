- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Названы имена дипломатов-шпионов, высланных из миссии РФ в НАТО - СМИ
Восемь высланных в 2021 году сотрудников представительства России в штаб-квартире НАТО оказались агентами российской разведки. Об этом пишет EUObserver.
Читайте также: НАТО пора "собирать манатки" и отойти на рубежи 1997 года, - МИД РФ
По данным издания, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин.
Отмечается, что Александр Смушко, эстонец по происхождению, окончил факультет иностранных языков и военной информации Военного университета Министерства обороны (ВУМО) в Москве, получил звание подполковника и заместителя начальника отдела ВУМО.
Потом он присоединился к российской военной разведке ГРУ. До приезда в Брюссель работал личным переводчиком у министра обороны РФ Сергея Шойгу, главнокомандующего Вооруженными силами России Валерия Герасимова и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Читайте также: Глава дипломатии ЕС посетит Донбасс
Дмитрий Филиппенок, вероятно, был отправлен в Брюссель, чтобы шпионить за своими же соотечественниками. Официально он был первым секретарем российского посольства в НАТО. Но на самом деле его, вероятно, отправили в Бельгию искать предателей в собственных рядах. Он являлся сотрудником Управления военной контрразведки ФСБ в Западном военном округе.
Василий Епишкин работал на Службу внешней разведки РФ и шпионил в области обширных данных (Big Data).
Похожие задачи были и у Сергея Чеснокова, который до бельгийской карьеры работал в госпредприятии Антарис-ТП, создававшем базы данных для Минобороны РФ.
Читайте также: Смерть шпиона? В Берлине умер дипломат РФ
Станислав Телегин и Олег Демехин, вероятно, были завербованы во время учебы в МГИМО. Телегин работал в финансовом отделе МИД РФ. Оба имели престижные квартиры в государственных домах в Москве. Игорь Ковалев ранее работал в профсоюзе автотранспортников.
Надежда Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002 году, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправлением в Брюссель в 2006 году получила награду от президента РФ за подготовку к встрече лидеров G8.
По информации источников из западных разведок, по меньшей мере, половина (около 100) российских дипломатов в Бельгии были офицерами разведки, а еще около 100 российских шпионов работали под недипломатическим прикрытием в компаниях, аналитических центрах и НПО.