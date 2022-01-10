НАТО пора "собирать манатки" и отойти на рубежи 1997 года, - МИД РФ

Кремль потребовал от НАТО отказаться от своих восточноевропейских участников

Россия требует от НАТО отказаться от стран, вступивших в Альянс после 1997 года. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

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Он отметил, что НАТО причиняет ущерб безопасности России, а также старается оттеснить Кремль на второстепенную роль в европейской и международной политике.

"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.

В этой связи российский дипломат в достаточно грубых выражениях отметил, что Кремль ожидает, что НАТО прекратит членство тех стран, которые вступили в Альянс после 1997 года.

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"НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - заявил Рябков.

Для справки. После 1997 года в НАТО вошло большинство стран бывшего социалистического лагеря, а именно Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Напомним, МИД России требует компромиссы от США на переговорах в Женеве. Министерство иностранных дел России убеждено, что США должны идти на компромиссы.

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