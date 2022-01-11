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Греция спустя 40 лет разрешила ЛГБТ-людям быть донорами
В январе 2022 года министр здравоохранения Греции Танос Плеврис издал указ, которым разрешил представителем ЛГБТ-сообщества быть донорами крови.
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Об этом сообщает издание Ekathimerini.
Теперь в Греции будет новая форма, которую заполняют потенциальные доноры крови. Из формы удалили пункт, который ранее запрещал мужчинам сдавать кровь, если до сдачи у них были однополые сексуальные отношения.
Сообщается, что в конце прошлого века многие страны ввели контроль над донорами крови после эпидемии ВИЧ и СПИДа. В Греции данный запрет вступил в силу еще в 1977 году.
Тем не менее, ограничение касательно донорства наложено в Китае, Турции и Иране.
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Напомним, с начала года в Охматдете провели 50 трансплантаций костного мозга детям. За первые 11 месяцев этого года в клинике "Охматдит" провели больше трансплантаций костного мозга, чем за весь 2020 год.