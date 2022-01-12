В РФ заявили, что отношения с НАТО "на критически низком уровне"

Москва обвинила Запад в нежелании обсуждать нормализацию обстановки

Отношения между Россией и НАТО сейчас находятся на критически низком уровне, поскольку Альянс отвергает российские предложения по деэскалации. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны России Александра Фомина.

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"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил он.

Фомин подчеркнул, что Россия неоднократно выдвигала предложения по деэскалации обстановки, однако Запад эти инициативы игнорирует.

Напомним, на переговорах Россия-НАТО Кремлю отказали в его требованиях. НАТО не будет закрывать "двери" для новых членов и отводить войска из Восточной Европы.

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