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В РФ заявили, что отношения с НАТО "на критически низком уровне"
Отношения между Россией и НАТО сейчас находятся на критически низком уровне, поскольку Альянс отвергает российские предложения по деэскалации. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны России Александра Фомина.
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"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил он.
Фомин подчеркнул, что Россия неоднократно выдвигала предложения по деэскалации обстановки, однако Запад эти инициативы игнорирует.
Напомним, на переговорах Россия-НАТО Кремлю отказали в его требованиях. НАТО не будет закрывать "двери" для новых членов и отводить войска из Восточной Европы.
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