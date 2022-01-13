Россия отказалась убрать свои войска от границ Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление.

| Автор: Шароди Диана

Лавров заявил, что Кремль не будет перемещать свои войска по требованиям НАТО или США. Требование мирового сообщества "вернуть в казармы" не будет рассмотрено.

Об этом пишет РБК, цитируя слова Лаврова.

Министр иностранных дел России считает, что требования Вашингтона о переносе войск РФ неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать",

— констатировал Сергей Лавров.

Отметим, на фоне военной активности России на украинской границе американцам рекомендовали воздержаться от путешествий в Украину.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях живут "россияне", и Россия будет их защищать.