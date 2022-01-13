Европа продлила экономические санкции против России

Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции против России.

| Автор: Шароди Диана

Санкции будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года / EPA / UPG

Евросоюз на 6 месяцев продлил действие санкционного пакета против России. Данные санкции были применены за агрессию против Украины. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года, а потом их, скорее всего, продлят.

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Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Совета ЕС.

Известно, что санкции Евросоюза касаются лишь отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение о продлении действия санкционного пакета приняли исходят из мониторинга ситуации на востоке Украины, и того, как незаконные военнослужащие в оккупированной "Л/ДНР" придерживаются "режима тишины".

Следует отметить, что Европа впервые наложила на Россию экономические санкции 31 июля 2014 года. Тогда они были связаны как с агрессивными действиями на территории полуострова Крым, так и с оккупацией некоторых регионов Донецкой и Луганской областей.

В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял и другие меры в ответ на дестабилизацию ситуации в Украине и нарушение целостности границ. К таким запретам относятся запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем.

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Напомним, в Германии призвали не смешивать "Севпоток-2" с конфликтом между Украиной и РФ. В Германии считают, что для урегулирования ситуации между Россией и Украиной нужно искать решения через проекты, которые связывают страны, а СП-2 является сугубо экономическим проектом.