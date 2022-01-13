В Германии призвали не смешивать "Севпоток-2" с конфликтом между Украиной и РФ

В Министерстве обороны Германии считают "Северный поток-2" не политическим, а экономическим проектом.

| Автор: Шароди Диана

Чиновница заявила, что СП-2 - это экономический проект, а не политический / Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. В ведомстве обратились к мировому сообществу с призывом не приписывать к агрессии РФ строительство СП-2.

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Такое заявление сделала руководитель Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью RBB.

"Нам не нужно втягивать это (СП-2, — ред) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность",

— заявила Ламбрехт.

Чиновница убеждена, что для урегулирования ситуации между Россией и Украиной нужно искать решения через проекты, которые связывают страны, а СП-2 является сугубо экономическим проектом.

Справка: "Северный поток" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Газотранспортная система проходит через территорию Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции, и после запуска по ней будут поставлять газ из России в Европу.

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Напомним, в Конгресс США подан документ о доппомощи Украине. Законопроект также предполагает усиление американских санкций против российского газопровода Северный поток-2.