Обвал рынка акций РФ побил рекорд 2020 года

Причина обвала рынка акций - заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности.

Рынок акций России в четверг, 13 января, ускорил снижение. Котировки российских еврооблигаций упали вследствие возросших геополитических рисков на фоне отсутствия позитивных результатов переговоров в формате Россия-НАТО. Откат индексов МосБиржи и РТС под давлением западных продаж стал рекордным с марта 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что по итогам основных торгов индекс МосБиржи упал до 3674,73 пункта (-4,1%), индекс РТС - до 1516,99 пункта (-5,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,3%.

Доллар вырос до 76,32 руб. (+1,61 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-7,3%), Сбербанка (-6,6% и -5,3% префы), расписки OZON (-6%), TCS Group (-5,3%), бумаги Магнита (-5,6%), Сургутнефтегаза (-5,1% и -1,8% префы), Аэрофлота (-5%), ЛУКОЙЛа (-4,3%), Роснефти (-4,3%), АФК Система (-4,2%), НОВАТЭКа (-3,7%), Газпрома (-3,5%), РусГидро (-3,1%), Северстали (-2,9%), Московской биржи (-2,7%), Татнефти (-2,7%), МТС (-2,7%), "Яндекса" (-2,6%), UC Rusal (-2,4%), "Интер РАО" (-1,4%), НЛМК (-1,1%), АЛРОСА (-0,9%), Газпром нефти (-0,9%), ММК (-0,7%), ПАО Полюс (-0,7%).

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Американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) выросла за день почти на 23 базисных пункта - до 160 базисных пунктов, то есть до максимума с периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 72 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 112,2% от номинала, что соответствует доходности 2,415% годовых (рост на 25 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 3 базисных пункта и составила 103,39% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта, до 1,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 26,5 пункта, составив 139 базисных пунктов.

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Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 380 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,9% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта - до 4,01% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене также на 380 базисных пунктов, опустившись до 121,24% от номинала (доходность выросла на 24 пункта и составила 4,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 146 пунктов, до 106,75% от номинала (доходность выросла на 34 базисных пункта, до 3,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 64 базисных пункта, до 104,37% от номинала (доходность выросла на 36 базисных пунктов, до 2,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 394 базисных пункта, подешевев до 117,04% от номинала (доходность выросла на 22 пункта и составила 4,16% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 121 базисный пункт, до 105,5% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта - до 3,14% годовых).