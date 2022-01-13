Суд арестовал 100% акций завода "Большевик"

В ГБР подозревают, что завод продали по бросовой цене

Суд по запросу Государственного бюро расследований арестовал 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (ранее завод "Большевик"). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также: В ГБР опровергли арест телеканалов "Прямой" и "5 канал"

Отмечается, что ведомство расследует возможные злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации предприятия в октябре прошлого года.

По данным экспертизы, отчет об оценке имущества завода, на основе которого была определена стоимость его акций, был составлен с нарушением закона.

Читайте также: На Буковине разворовывали деньги на ремонте дорог

"Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки. Следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - отметили в ГБР.

В рамках этого расследования 11 января следственный судья наложил арест на 100% уставного капитала завода "с целью сохранения указанного вещественного доказательства".

Читайте также: СБУ разоблачила преступную схему на предприятии Минэкономики

Отмечается, что уголовное дело ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Возможным виновникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Киеве поймали чиновника с сумкой, набитой деньгами. Глава коммунального предприятия получил крупную взятку и был задержан.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.