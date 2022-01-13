Советник Байдена по безопасности Салливан: угроза вторжения Российской Федерации на территорию Украины остается высокой.

В США оценили готовность России к военным действиям против Украины / EPA / UPG

Разведка США не пришла к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины. Об этом в четверг, 13 января, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Разведывательное сообщество не давало оценок, что руссийская сторона действительно решила выбрать военный курс относительно Украины", - сказал Салливан.

Он отметил, что Белый дом и его союзники уверены в наличии дипломатических путей разрешения напряженности в отношениях с Москвой.

В то же время, он отметил, что вероятность военного вторжения в Украину остается все же высокой.