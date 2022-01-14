- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Салливан рассказал, что может стать поводом для вторжения РФ в Украину
В Белом доме не исключают, что Российская Федерация решится на вторжение на территорию Украины.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что предлогом для вторжения Российской Федерации на территорию Украины может стать попытка переворота в Украине. Об этом в четверг, 13 января, он заявил во время брифинга в Белом доме.
Читайте также: В США оценили готовность России к военным действиям против Украины
Он отметил, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.
"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - сказал он.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: