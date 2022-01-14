В Белом доме не исключают, что Российская Федерация решится на вторжение на территорию Украины.

Салливан рассказал, что может стать поводом для вторжения РФ в Украину / EPA / UPG

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что предлогом для вторжения Российской Федерации на территорию Украины может стать попытка переворота в Украине. Об этом в четверг, 13 января, он заявил во время брифинга в Белом доме.

Читайте также: В США оценили готовность России к военным действиям против Украины

Он отметил, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - сказал он.