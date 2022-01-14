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В России срочно проверяют боевую готовность армии

В России объявлена внезапная проверка боевой готовности армии.
 |  Автор: Шароди Диана
В России срочно проверяют боевую готовность армии
Проверка готовности объявлена на Восточном округе / Скрин видео / t.me/rian_ru

Министерство обороны РФ объявило внезапную проверку боевой готовности войск Восточного военного округа. Акцент при проверке будут делать на то, насколько оперативно в случае необходимости можно будет совершить передислокацию войск. 

Об этом сообщает РИА-Новости.

Скриншот t.me/rian_ru
Скриншот t.me/rian_ru

Справка: Восточный военный округ - одна из четырех крупных военно-административных единиц Вооруженных сил России, расположенная на Дальнем Востоке России. Штаб находится в Хабаровске.

Минобороны РФ заявляет, что особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре войск — на сколько оперативно войска могут быть перемещены в установленные сроки. 

Кроме того, ВВО потренируются в проведении учебных стрельб на полигонах. 

Напомним, ранее мы сообщали, что Военные из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Казахстан. В стране остались лишь так называемые "миротворцы" из России и Беларуси. Военный контингент из других стран покинул Казахстан.

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