Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал обвинительное заявление в адрес Альянса.

| Автор: Шароди Диана

В Кремле убеждены, что НАТО своими действиями "затягивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны.

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя слова главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Чиновник заявил, что РФ готова к любому развитию ответа, тем не менее, ожидает принятия "гарантий безопасности" со стороны США и НАТО. А пока Лавров лишил уличить НАТО в якобы попытке "затащить" Украину в свой состав.

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться",

— сказал Сергей Лавров.

Отметим, на данный момент проходят обсуждения "гарантий безопасности", которые Россия выдвинула США и НАТО 17 декабря 2021 года. В так называемых "гарантиях" есть ряд пунктов о нерасширении Альянса на восток, об отказе США поддерживать постсоветские страны в оборонном секторе и так далее.

Напомним, России срочно проверяют боевую готовность армии. Министерство обороны РФ объявило внезапную проверку боевой готовности войск Восточного военного округа. Акцент при проверке будут делать на то, насколько оперативно в случае необходимости можно будет совершить передислокацию войск.