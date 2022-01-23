США встревожены "планами" РФ по заговору в Украине

Москва ищет пути прихода к власти в Украине лояльного лидера, а также рассматривает возможность вторжения и оккупации страны, заявили в Британии.

Администрация президента США обеспокоена планами России создать в Украине лояльное правительство, о которых заявило министерство иностранных дел Британии. Об этом сообщила пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн, пишет корреспондент Politico Алекс Уорд в Twitter.

"Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность. Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - сказала Хорн.

Британский МИД ранее заявил, что Москва ищет пути прихода к власти в Украине лояльного лидера, а также рассматривает возможность вторжения и оккупации страны. Одним из кандидатов на должность пророссийского лидера может быть экс-депутат Верховной Рады от партии Наши Евгений Мураев.

Российский МИД в ответ попросил Великобританию "перестать распространять чушь" о ситуации вокруг Украины.

Напомним,британские власти продолжают оказывать военную помощь Украине на фоне риска вторжения России. Так, после поставки двух тысяч единиц противотанкового оружия в Украину отправились элитные бойцы - инструкторы, которые научат наших военных применять новую технику.

Читайте также: Для вторжения в Украину РФ нужен миллион солдат, - СНБО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.