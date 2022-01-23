Премьер Баварии против вступления Украины в НАТО

Маркус Зедер выступает против жестких антироссийских санкций за агрессию против Украины.

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы.

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В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зедер отметил, что "никто не может хотеть войны в Европе, при этом нужно уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом".

В то же время он выразил уверенность, что все более жесткие санкции против России не могут стать самостоятельным решением.

"С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода Северный поток-2, или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", - заявил баварский политик.

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Зедер также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

"Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?". Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", - заявил Зедер.

По его словам, НАТО не имеет обязательств по военному союзу с Украиной: "Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины".

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Зедер подчеркнул, что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

Он также сказал, что "не может себе представить" поставки немецкого оружия в Украину.