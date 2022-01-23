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Канцлер Германии рассказал, будет ли расширение НАТО

Об этом он рассказал в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
 |  Автор: Виталий Кулак
Канцлер Германии рассказал, будет ли расширение НАТО
Олаф Шольц / EPA / UPG

НАТО не может гарантировать собственное нерасширение, но на данный момент вопрос о вступлении новых стран в Альянс, в том числе стран Восточной Европы, не рассматривается. Такое заявление в интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня", - заявил канцлер.

Он добавил, что гарантий о нерасширении НАТО, в первую очередь за счет Украины и Грузии, которые требует Россия, быть не может.

Напомним, премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он также выступил против принятия Украины в НАТО.

Зедер отметил, что "никто не может хотеть войны в Европе, при этом нужно уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом".

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