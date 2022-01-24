Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение

Североатлантический альянс не может дать России гарантии нерасширения на восток, но принятия новых членов в повестке дня нет, заявил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг требования России о прекращении расширения НАТО на восток. "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в воскресенье, 23 января.

"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие", - отметил он.

"Мы будем способны действовать"

Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что "положение очень серьезное". По его словам, нельзя упускать из виду, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. "Разумного объяснения этому нет, - сказал он. - Это угроза миру и безопасности в Европе".

Канцлер предупредил, что Россия заплатит "высокую цену" в случае военной агрессии против Украины. На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".