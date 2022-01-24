Власти США призвали граждан отказаться от поездок в РФ

В Россию не рекомендуется ехать из-за "напряженности на границе с Украиной и возможных преследований граждан США".

Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Не въезжайте в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, из-за терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства", - говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что в связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями у границ с Украиной, граждане США, находящиеся в РФ или рассматривающие возможность поездки в страну, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность.

"Кроме того, по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", - подчеркнул Госдеп.