НАТО направила истребители и военные корабли из-за угрозы войны в Украине

Североатлантический Альянс усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России.

НАТО из-за того, что Россия наращивает свои войска возле украинской границы, перебросит дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении Альянса.

Так, Дания направит военный фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания тоже направит дополнительные корабли в ВМС НАТО. Испанцы могут отправить свои истребители в Болгарию, как и Нидерланды. Также Нидерланды переведут один военный корабль в резерв сил реагирования НАТО.

Кроме того, Франция готова направить свои войска в Румынию. Что же касается США, то они сейчас тоже рассматривает возможность увеличения военного присутствия в восточной части Североатлантического Альянса.

Иллюстративное фото / EPA / UPG

"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы в НАТО", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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Иллюстративное фото / EPA / UPG