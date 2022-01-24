В Твери ожил "труп" – видео

В видео показано, как якобы мертвый мужчина встает со стола, снимает с себя простыню и пытается куда-то уйти.

Сегодня, 24 января, в Сети разместили видео, в котором показано, как в морге Твери якобы "оживает" труп. Российские СМИ, ссылаясь на тверские морги, предположили, что это постановка.

В видео, в частности, показано, как якобы мертвый мужчина встает со стола, снимает с себя простыню и пытается куда-то уйти.

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"Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки... Скорее всего, это какая-то постановочная штука", - говорится в сообщении российских СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что в США блогер Джимми Дональдсон, псевдоним в социальных сетях MrBeast, "похоронил себя заживо" и поделился видео со своими подписчиками. Он провел в гробу больше двух суток. Это ему удалось сделать за счет стеклянного гроба с системой вентиляции. Также парень запасся водой, едой и тарой для туалета.

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Кроме этого, состояние здоровья блогера контролировали медики и он держал связь с друзьями по рации.

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