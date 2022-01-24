В связи с напряжениями на границе Украины и России, Австралия приняла решение отозвать своих политических представителей с Киева.

| Автор: Шароди Диана

Австралия эвакуирует своих дипломатов из Киева и призывает своих граждан покинуть Украину / Иллюстративное фото / УНИАН

Власти Австралии начала эвакуацию своих дипломатов и членов их семей из Украины. Своих граждан Австралия просит по возможности покинуть Украину, а также отменить запланированные в Украину визиты.

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

"Федеральное правительство призывает австралийцев в Украине "поехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в столице, Киеве",

— сказано в сообщении издания.

Кроме того, в Австралии на данный момент идёт речь о пересмотре рейсов в Украину, поскольку большинство граждан могут отказаться от визитов в страну.

Австралия также будет оказывать консультационную поддержку своих граждан, которые остались в Украине.

Отметим, что накануне стало известно о решении Госдепа США эвакуировать из Украины своих представителей. В США заявили, что это мера предосторожности. В МИД Украины сказали, что нет причин для беспокойства, тем не менее, политическую волю Америки они уважают.

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Напомним, в Верховной Раде Украины утром 25 января состоится закрытое заседание с участием глав Министерств, оборонных ведомств и руководства ВРУ. Тема обсуждается — национальная безопасность Украины.