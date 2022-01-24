- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Верховной Раде собирают закрытую встречу: обсудят нацбезопасность Украины
В понедельник, 24 января, в ВРУ инициировали проведение закрытой рабочей встречи. Известно, что в данной встрече примут участие министр обороны Украины, министр иностранных дел Украины, руководство ВРУ, а также главы парламентских фракций и групп.
Читайте также: Стефанчук излечился от коронавируса
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Стефанчук заявил, что встреча запланирована на 9 утра вторника, 25 января.
"Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром",
—сказал Руслан Стефанчук.
Читайте также: Блинкен объяснил Лаврову, что Россия делает не так
Напомним, спикер ВРУ Руслан Стефанчук отметил, что решение Кремля рассмотреть признание "ЛДНР" является провокацией и шантажом. Чиновник заявил, что готовит официальное письмо представителям мирового сообщества с просьбой отреагировать на это.