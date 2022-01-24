В Верховной Раде собирают закрытую встречу: обсудят нацбезопасность Украины

В Верховной Раде Украины инициировали проведение закрытой встречи. Вероятнее всего, на повестке дня будет вопрос национальной безопасности Украины.

| Автор: Шароди Диана

В понедельник, 24 января, в ВРУ инициировали проведение закрытой рабочей встречи. Известно, что в данной встрече примут участие министр обороны Украины, министр иностранных дел Украины, руководство ВРУ, а также главы парламентских фракций и групп.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Стефанчук заявил, что встреча запланирована на 9 утра вторника, 25 января.

"Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром",

—сказал Руслан Стефанчук.

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Напомним, спикер ВРУ Руслан Стефанчук отметил, что решение Кремля рассмотреть признание "ЛДНР" является провокацией и шантажом. Чиновник заявил, что готовит официальное письмо представителям мирового сообщества с просьбой отреагировать на это.