Госдума назначила дату голосования по признанию "ЛДНР"

В феврале Дума определится с тем, стоит ли просить Путина о признании боевиков независимыми государствами

Совет Государственной думы решил поставить на голосование депутатов проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании боевиков "ЛДНР" независимыми государствами. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на представителя КПРФ Николая Коломейцева.

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"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", - Коломейцев.

При этом он не уточнил, на какую дату назначено голосование.

Следует отметить, что в случае принятия данного постановления, не произойдет официального признания группировок "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Данное постановление – это лишь просьба Госдумы, адресованная Путину о таком признании.

Напомним, идею депутатов Госдумы признать "народные республики" террористов в Кремле уже успели раскритиковать. По словам спикера Кремля, это лишь усилит напряженность между Украиной и РФ.

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