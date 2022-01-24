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Госдума назначила дату голосования по признанию "ЛДНР"
Совет Государственной думы решил поставить на голосование депутатов проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании боевиков "ЛДНР" независимыми государствами. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на представителя КПРФ Николая Коломейцева.
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"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", - Коломейцев.
При этом он не уточнил, на какую дату назначено голосование.
Следует отметить, что в случае принятия данного постановления, не произойдет официального признания группировок "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Данное постановление – это лишь просьба Госдумы, адресованная Путину о таком признании.
Напомним, идею депутатов Госдумы признать "народные республики" террористов в Кремле уже успели раскритиковать. По словам спикера Кремля, это лишь усилит напряженность между Украиной и РФ.
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