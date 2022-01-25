В НАТО признались, каким будет "письменный ответ" на требования РФ

Получив отказ на свои требования, Кремль захотел письменный ответ

НАТО готово дальше обсуждать с Россией вопросы разоружения, но право стран на самоопределение в вопросе вступления в Альянс не подлежит обсуждению. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

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По его словам, на этой неделе альянс предоставит России письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности", предложенные Кремлем.

"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг.

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Также, по словам генсека, НАТО готово выслушать беспокойства кремля. Однако в письменном ответе Альянс намерен подтвердить свой отказ идти на уступки Россию по ключевым принципам. Таковыми в НАТО считают право каждого государства в Европе самостоятельно выбирать свой путь и союзы в сфере безопасности.

Напомним, в декабре Россия выдвинула США и НАТО ряд требований, которые назвала "гарантиями безопасности". Среди прочего Кремль потребовал не принимать Украину в альянс и не размещать наступательное оружие вблизи РФ. В ходе нескольких раундов переговоров россиянам отказали в удовлетворении этих требований. Не удовлетворившись устным отказом, Россия стала требовать письменный ответ на свои инициативы.

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